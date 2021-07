VIESTE – LA GRANDE MUSICA TORNA NEL CUORE DI VIESTE: 16 E 17 LUGLIO IL FESTIVAL INTERNAZIONALE “CRISTALDA E PIZZOMUNNO” CON VIOLANTE PLACIDO

A pochi passi dal centro storico, nel suggestivo anfiteatro “Carlo Nobile” direttamente sul mare, Vieste apre alla grande musica, e dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna il Festival Internazionle di musica “ Cristalda & Pizzomunno. Due i concerti in programma con ospiti di altissimo livello: venerdì 16 luglio alle ore 21, concerto per violino e pianoforte con il violinista di fama mondiale, Davide Alogna, e il noto pianista Pietro Bonfilio. Sabato 17 luglio, sempre alle 21, sarà la volta daell’attesissimo concerto “Per Elisa”, interamente dedicato a L.V. Beethoven, una serata dove musica e parole del celebre compositore tedesco, riprenderanno vita attraverso gli strumenti del violinista Davide Alogna e del pianista Giuseppe Greco, e con la calda voce dell’attrice Violante Placido. Il Festival è organizzato dal Comune di Vieste nell’ambito del Cartellone estivo, in collaborazione con l’associazione Diapason. Il direttore artistico del Festival è il maestro Antonello d’Onofrio.