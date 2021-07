CANDELA – l’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, a Candela per parlare di eolico

Convegno: l’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, a Candela per parlare di eolico

Candela ha accolto l’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, in occasione del convegno “L’eolico nel contesto dei Monti Dauni – Analisi della sentenza della Corte Costituzionale n.46 del 3 marzo 2021”, momento di confronto sull’importante tema dei ristori economici dovuti ai Comuni da parte delle società eoliche. L’evento moderato dal Prefetto Michele di Bari ha registrato una grande partecipazione di pubblico: tra le Istituzioni presenti, il Questore di Foggia, dott. Paolo Siena, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, cui si sono aggiunti molti Sindaci di Capitanata e tantissimi cittadini, a riprova di come questo sia un tema molto sentito per il nostro territorio. Dopo i saluti del dott. Carmine Esposito, Prefetto di Foggia, dell’Assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, a fare gli onori di casa, il Sindaco di Candela e Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che ha sottolineato l’importanza strategica del territorio di Capitanata ricco di risorse ambientali ma che si ritrova povero dal punto di vista economico a causa del mancato rispetto, da parte delle società eoliche, delle convenzioni stipulate con gli enti locali.