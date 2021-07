FOGGIA – La Fondazione rinnova gli organi statutari. Aldo Ligustro rieletto presidente all’unanimità. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori

La Fondazione rinnova gli organi statutari

Aldo Ligustro rieletto presidente all’unanimità

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori

Giovedì 15 luglio 2021 si è riunito l’Organo di Indirizzo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ed ha provveduto a nominare il nuovo presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica fino al 2025, e il nuovo Collegio dei Revisori dei conti, che resterà in carica fino al 2024.

Alla guida della Fondazione è stato rieletto all’unanimità il professor Aldo Ligustro. Membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati l’architetto Gianfranco Piemontese e la professoressa Irene Maria Sasso.

Il nuovo Organo di Indizzo, sulla base delle designazioni pervenute, risulta così composto: prof. Aldo Ligustro (presidente), prof.ssa Gigliola Fania (vicepresidente), dott.ssa Costanza Di Muro, dott.ssa Annalisa Graziano, prof.ssa Rossella Palmieri, prof.ssa Antonella Quarato e dott. Vincenzo Simenone.

Per il Collegio dei Revisori è stato eletto presidente il dott. Domenico Pironti, come componenti la dott.ssa Moira Paragone e la dott.ssa Francesca Ilaria Tusino.