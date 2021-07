VIESTE E MONTE SANT’ANGELO – FESTAMBIENTESUD, PRESENTAZIONE CON IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA PIEMONTESE

FESTAMBIENTESUD, CONFERENZA DI PRESENTAZIONE CON IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA PIEMONTESE

FestambienteSud si sdoppia e tocca tre luoghi simbolo del Parco Nazionale del Gargano: dal 23 al 25 luglio prossimo sarà a Monte Sant’Angelo e dal 31 luglio al 2 agosto a Vieste e in Foresta Umbra.

Il programma multidisciplinare della manifestazione sarà illustrato martedì 20 luglio 2021, alle ore 11, nella Sala convegni del 5° piano della sede della Regione Puglia in via Gentile 52, a Bari, dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Programmazione unitaria, Infrastrutture e Sport per Tutti Raffaele Piemontese, dalla vicesindaco di Vieste Rossella Falcone, dall’assessore a Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo Rosa Palomba, dal presidente di Legambiente Puglia Ruggero Ronzulli e dal direttore culturale di FestambienteSud Franco Salcuni.

In allegato le istruzioni per collegarsi alla sala virtuale e partecipare a distanza alla conferenza stampa.

Al questo link è possibile seguirla in streaming >

https://stream.lifesizecloud.com/extension/9902639/e203aebc-8ae0-4242-bde3-a9c27b14fa46