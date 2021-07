CAPITANATA – ENZO PIZZOLO (UILTEMP FOGGIA): “I numerosi incendi di questi giorni hanno determinato danni gravissimi”

“I numerosi incendi di questi giorni hanno determinato danni gravissimi non solo al patrimonio boschivo ma anche all’economia di aree strategiche del nostro territorio come il Gargano. Questi eventi hanno sicuramente messo in luce le tante criticità del sistema e dei dispositivi di soccorso e tutela del territorio. Serve una nuova stagione di impegno, anche a livello nazionale, oltre che regionale e territoriale sul tema. Come ribadito qualche giorno fa dalla UILPA VVFF FOGGIA, riteniamo indispensabile la piena operatività del distaccamento dei vigili del fuoco di San Giovanni Rotondo. E, tuttavia, è doveroso rendere un sincero ringraziamento a tutti coloro i quali sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e, in particolare, ai lavoratori in somministrazione impiegati presso ARIF. La loro attività quotidiana, la loro competenza, la loro professionalità è indispensabile per garantire all’Agenzia per le risorse irrigue e forestali di svolgere funzioni fondamentali e di essere “capillare”, efficace e diffusa in un territorio così vasto come quello di Capitanata. Il loro prezioso servizio a tutela di tutta la nostra comunità merita adeguata valorizzazione”

Enzo Pizzolo, Segretario Generale UILTEMP FOGGIA