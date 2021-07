Dall’avvio della campagna vaccinale in provincia di Foggia sono oltre 631.000 le somministrazioni effettuate.

VACCINI ANTICOVID

AGGIORNAMENTO 19 LUGLIO 2021

Sono 4.257.098 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.05 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94,6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.499.749).

ASL BARI

Superata la soglia delle 5mila vaccinazioni anche nella giornata di domenica. I centri della ASL Bari hanno somministrato 2.232 prime dosi e 2.903 seconde, con numeri significativi nell’Hub Fiera del Levante (1.448) ma anche nei centri vaccinali del territorio, in particolare a Gravina (768), Monopoli (710), Ruvo (710) e Sammichele (643).

Nell’area barese sino ad oggi sono state somministrate oltre 1 milione e 404mila dosi di vaccino anti-Covid, con una copertura già assicurata con almeno una dose al 74% della popolazione vaccinabile (con età pari o superiore ai 12 anni) e al 52% con doppia o singola dose. Particolarmente alta la copertura raggiunta tra gli over 60, con una media del 93% di cittadini vaccinati con una dose e del 76% che ha completato il ciclo di immunizzazione.



ASL LECCE

Prosegue la campagna nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio: 6853 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

536 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 599 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 784 nel PTA di Gagliano del Capo, 430 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 614 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 704 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 334 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 773 nella Caserma Zappalà di Lecce, 526 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 236 nel Pta di Maglie, 283 nella RSSA comunale di Martano, 494 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 517 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 219 nel Poliambulatorio di Ugento, 38 dai Medici di medicina generale.



ASL BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi con oltre 3.400 vaccinazioni al giorno. La copertura vaccinale con la prima dose nella fascia di età 20-29 è pari al 37,4%, per quella 30-39 è al 51,7, per la fascia 40-49 al 65,8, per la fascia 50-59 al 76,5%.

È pari all’85,7% per le persone da 60 a 69 anni, al 90% per quelle da 70 a 79 anni e al 91,4 per gli over 80.

La media è del 65,8% con la prima dose e del 43,9 con il ciclo completo.



ASL BT

Prosegue la campagna vaccinale nella Asl Bt. Nella prima parte della giornata sono state vaccinate 3251 persone: 1192 ad Andria, 695 a Barletta, 633 a Trani e 257 a Bisceglie.



ASL FOGGIA

Dall’avvio della campagna vaccinale in provincia di Foggia sono oltre 631.000 le somministrazioni effettuate.

Circa 80.000 sono le dosi somministrate dal 1 giugno.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 62,6% della popolazione con 376.901 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 42,2% della popolazione, con 254.100 seconde dosi.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 48.843 persone estremamente vulnerabili su 52.260 che hanno ricevuto la prima dose; 12.828 caregivers su 16.627 che hanno ricevuto la prima dose; 35.843 ultraottantenni (pari all’87,3%) su 38.603 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94%); 42.862 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 75,1%) su 52.761 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,4%); 47.206 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 64,8%) su 64.583 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’88,7%); 54.985 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 60,3%) su 71.696 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 78,5%); 32.670 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 37,9%) su 56.761 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 65,8%); 21.615 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 30,4%) su 40.098 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 56,4%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 149.563 dosi di vaccino di cui 18.517 a domicilio.





ASL TARANTO

Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto: nella provincia jonica, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, quasi 602mila dosi di vaccino. Oltre il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi 262mila cittadini, pari a circa il 47% della popolazione totale, hanno completato il ciclo vaccinale.

Stamattina sono state somministrate oltre 4mila dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 839 presso la SVAM e 632 presso l’Arsenale; 514 dosi a Martina Franca, 239 a Grottaglie, 478 a Manduria, 630 a Massafra, 679 presso l’hub di Ginosa.