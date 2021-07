SAN SEVERO – Due ragazzini sparano in varie zone della città (compresa la casa di Anastasio) poi si presentano in Commissariato

“È stata una bravata, abbiamo sparato a salve in più punti di San Severo e non sapevamo nemmeno che lì abitasse la famiglia di quello ucciso. La nostra è stata una stupida pagliacciata…”. Sono le parole di due ragazzi incensurati di 18 e 17 anni presentatisi ieri mattina spontaneamente al commissariato della polizia di stato di San Severo per raccontare la loro versione dei fatti su quanto accaduto sabato sera in viale Caduti di via Fani quando sono stati esplosi due colpi di pistola – a salve – a poca distanza dall’abitazione di Matteo Anastasio, 42 anni, il pregiudicato ucciso in un agguato avvenuto nella notte tra l’11 e 12 luglio su viale Matteotti. Agguato in cui è rimasto gravemente ferito il nipote Antonio di 6 anni, tuttora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto rianimazione dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. I due ragazzi – accompagnati dall’avvocato Luigi Marinelli – hanno reso dichiarazioni spontanee permettendo anche il recupero della pistola con cui hanno sparato facendo balenare l’ipotesi che si trattasse di un prosieguo della probabile ‘guerra’ scoppiata negli ambiti malavitosi cittadini.