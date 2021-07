BASKET – SERIE A2 – Superbasket: Moretti, De Gregori, Tortu e Serpilli: poker di innesti sotto canestro per la Cestistica San Severo?

Parco italiani quasi completo per San Severo che sta definendo in tempi rapidissimi l’ossatura della squadra in attesa della scelta dei due stranieri da inserire nei ruoli di playmaker e guardia. Sotto canestro il parco lunghi sarà composto da Samuele Moretti, 23enne ala-centro toscana che nel 2020/21 ha prodotto 6,1 punti e 7,0 rimbalzi nelle file di Capo d’Orlando. Al suo fianco un altro giocatore di classe 1998 come Tommaso De Gregori, centro con all’attivo 3 stagioni in serie B: quest’anno 13,5 punti e 7,7 rimbalzi di media a Firenze. Altro innesto dalla categoria inferiore è Lorenzo Tortù: la 28enne ala forte prodotto del vivaio di Pesaro ha disputato l’ultima annata in B a Salerno (18,1 punti e 7,7 rimbalzi di media in stagione regolare). Al suo fianco un altro prodotto del vivaio Vuelle come Michele Serpilli: la 22enne ala già vista in A2 con Montegranaro (6,8 punti e 3,9 rimbalzi nel 2019/20) ha disputato l’ultima stagione in serie A, chiudendo a 3,5 punti e 0,8 rimbalzi con la maglia della Carpegna Prosciutti. Sul fronte Under piacciono Andrea Arnaldo, 20enne play-guardia sotto contratto con Trieste nelle cui file ha assaggiato il campo in serie A nel 2020/21. E Gabriele Berra, 21enne esterno di scuola ABA Legnano che nella stagione 2020/21 ha prodotto 12,2 punti di media in serie B con la maglia della Sangiorgese.