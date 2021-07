SAN SEVERO – RIPETITORI 5G, LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO MIGLIO

In riferimento alla installazione di ripetitori 5G, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“In relazione ad alcuni comunicati stampa apparsi negli ultimi giorni, sulla ipotesi di installazione, in San Severo, di ripetitori 5G, è opportuno precisare quanto in appresso:

– in data 22 aprile 2020, ovvero più di un anno fa, con delibera di Giunta Comunale n. 82, la Civica Amministrazione ha deliberato, con atto di indirizzo:

1) di riaffermare la tutela e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, come valori di rilievo costituzionale;

2) in ossequio al principio di precauzione, sancito dal Diritto Comunitario e dall’art. 3 ter del D.Lgs n. 152/2006, di dare indirizzo agli uffici competenti di non procedere ad autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G.

Alla luce di quanto innanzi, suggerisco di documentarsi sulla attività della Amministrazione Comunale, poiché risulta del tutto incomprensibile la polemica che si vuole artificiosamente creare”

San Severo, 20 luglio 2021

IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis