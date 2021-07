BASKTE – SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO – L’assetto societario prende forma. Nominati i nuovi ruoli dirigenziali

In attesa dell’ufficialità dalla Federazione Italiana Pallacanestro per quanto concerne il ripescaggio in Serie A2 per la prossima stagione agonistica 2021/2022 previsto per la fine del mese, la società del Presidente Amerigo Ciavarella, prima di addentrarsi nelle operazioni di mercato, ha definito l’organigramma societario. Detto del neo Vice Presidente Paolo Dell’Erba, i nuovi compiti dirigenziali prevedono la nomina di Pino Sollazzo come General Manager, Nicolas Panizza assumerà la carica di Team Manager mentre Giacomo Piersante sarà il vice allenatore in affiancamento a coach Bechi.Stabilito il nuovo assetto, il Presidente Ciavarella commenta:“L’obiettivo societario è chiaro ed inequivocabile e punta alla permanenza stabile in categoria attraverso un piano di lavoro basato su una costante e sostenibile progettualità. Dobbiamo avere uno sguardo paziente e lungimirante ed anche nella costruzione del roster faremo delle scelte oculate. A breve, il GM Sollazzo darà i dettagli sulle operazioni di mercato in fase di chiusura”.