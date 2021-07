FOGGIA – UN SUCCESSO SENZA PRECEDENTI PER LA UILM DI FOGGIA ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU IN G&W ELECTRIC (ex TOZZI)

Un altro strepitoso traguardo raggiunto dalla UILM di Fo g g i a c h e entra i n “G&W Electric” ( ex To z z i ) , stabilimento situato in zona ASI: infatti alle scorse elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale tenutesi il 20 luglio, la UILM, ottenendo quasi il 46% dei consensi, si è aggiudicata 1 RSU su 3 e 1 RLS. La UILM è risultata, dunque, la lista più suffragata in assoluto e si conferma ancora una volta prima Organizzazione sindacale sul territorio

“A nome di tutta la Segreteria territoriale UILM intendo ringraziare sentitamente tutti i lavoratori, la commissione elettorale, gli scrutatori, i candidati e quanti abbiano reso possibile questo straordinario successo – sottolinea Marcellino Miroballo, segretario generale della Uilm di Foggia – Da oggi parte questa nuova grande avventura che ci vedrà impegnati al fianco dei lavoratori della G&W Electric che hanno scelto liberamente di condividere con noi il loro percorso all’interno dell’azienda. Saremo molto attenti alle loro esigenze, dimostrando a quanti nei giorni scorsi abbiano vilmente denigrato la nostra Organizzazione e i nostri candidati che la UILM è un sindacato fatto di nobili valori e non di miserabili chiacchiere”. “I lavoratori della G&W Electric – prosegue il segretario – hanno scelto democraticamente di essere rappresentati da un Sindacato libero e partecipativo. Per la UILM è un risultato storico quello che ha portato all’elezione del primo delegato Uilm in questa realtà, Mosè Renzullo, già rappresentante sindacale e risultato il candidato più suffragato il quale ha scelto liberamente di entrare a far parte della nostra grande famiglia e al quale va il ringraziamento più vivo”.

“In autunno, infine – conclude Miroballo – saremo impegnati con il rinnovo della RSA nel vicino stabilimento CNHI, appuntamento al quale la UILM di Foggia, prima forza sindacale del territorio in termini di iscritti e di rappresentanti, si presenterà con la stessa tenacia e la stessa integrità che da sempre la contraddistinguono. Siamo più che pronti alla sfide che ci attendono”.