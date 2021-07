MARINA DI LESINA – Poliziotti liberi dal servizio arrestano rapinatori

MARINA DI LESINA (FG): Poliziotti liberi dal servizio arrestano rapinatori.

Nella tarda serata di ieri, due agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Foggia e il Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, entrambi liberi dal servizio, hanno tratto in arresto due minori sanseveresi, diciassettenni di cui uno con precedenti di polizia, in quanto resisi responsabili, unitamente ad altri due soggetti allo stato ignoti, di una rapina consumata ai danni di una tabaccheria ubicata in Marina di Lesina (FG).

I due poliziotti infatti, notando 4 persone travisate uscire velocemente da una tabaccheria situata in via dei platani a Marina di Lesina, nonostante il gruppo di malviventi fosse armato, uno dei quali di pistola, solo successivamente rivelatasi simil arma priva di tappo rosso, e uno di mazza da baseball, sono prontamente intervenuti per impedire che gli stessi si dessero alla fuga con la refurtiva.

La prontezza dimostrata dai due agenti e l’immediata risposta operativa ha consentito di fermare e disarmare a seguito di colluttazione due dei quattro responsabili, uno dei quali è stato fermato dopo un inseguimento appiedato di oltre 800 metri.

Una volta tratti in arresto dai due agenti intervenuti prontamente per bloccare i malviventi, sono altresì giunti in supporto dei colleghi per gli ulteriori accertamenti volti alla ricostruzione della dinamica altresì gli agenti del Commissariato di P.S. di San Severo, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e della vicina stazione dell’Arma dei Carabinieri di Lesina.

Tratti in arresto, al termine delle formalità di rito, i due minorenni sono stati tradotti presso l’istituto penale per i minorenni di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.