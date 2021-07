BASKET SERIE A2 – Primo acquisto dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo: è l’ala Michele Serpilli

Il primo colpo di mercato dell’Allianz Pazienza San Severo è Michele Serpilli. La società comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ala ex Montegranaro, di proprietà della Victoria Liberta Pesaro, che diventa il primo tassello per la costruzione del nuovo roster giallonero. Ventiduenne, 198 centimetri, 95 chili, Seripilli debutta in Serie A all’età di 16 anni con la Vanoli Cremona e ci resta fino al 2019 quando viene girato in prestito ai Legnano Knights in Serie A2 dove disputa un ottimo campionato. Rimane in Serie cadetta anche per la stagione successiva 2019-2020 indossando la casacca della Poderosa Montegranaro. Giocatore talentuoso e determinato, arriva a San Severo uno dei prospetti più promettenti della sua annata.