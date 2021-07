FOGGIA – L’OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ DI CONFINDUSTRIA INCONTRA IL PREFETTO CARMINE ESPOSITO

L’OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ DI CONFINDUSTRIA FOGGIA INCONTRA IL PREFETTO DI FOGGIA CARMINE ESPOSITO

“E’ stato un incontro molto cordiale ed anche interessante perché pieno di spunti di grande significato etico che spingono a continuare sulla strada intrapresa per riaffermare e promuovere tutti i principi di legalità che gli imprenditori devono professare per contribuire a cambiare l’amaro destino di questa Terra”

Così il Presidente Massimo Lucianetti al termine dell’incontro di una delegazione dell’Osservatorio per la Legalità di Confindustria Foggia con il nuovo Prefetto, Carmine Esposito, cui hanno preso parte il Vice Presidente Claudio Casalino con Licia Centola, Grazia Abeille e Micky de Finis.

Nel corso della visita a Palazzo di Governo si è fatto cenno ad alcune scottanti emergenze sociali sulle quali il Prefetto ha manifestato “la più ampia disponibilità per condividere con il mondo imprenditoriale le migliori strategie di intervento, nel solco della positiva esperienza già tracciata dal Prefetto Raffaele Grassi”.

Si è trattato di un primo confronto per una generale disamina dei temi più cruciali che attraversa il territorio della Capitanata.

Preannunciata anche una seduta del Plenum dell’Osservatorio con il Prefetto Esposito nella sede di Confindustria Foggia.