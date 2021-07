SAN SEVERO – Arrivano i rinforzi: 20 carabinieri, 16 finanzieri e 6 poliziotti dopo l’omicidio e il ferimento choc tra la folla del bimbo di 6 anni

Aumento dell’organico delle forze di polizia a San Severo e nella provincia di Foggia ed a seguito di una proficua interlocuzione con il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Carlo Sibilia, il Viminale ha tempestivamente risposto alle mie pronte sollecitazioni notiziandomi che è stato attivato il piano per l’invio di un contingente di 42 unità per

il periodo estivo”. Lo dichiara l’on. Carla Giuliano, parlamentare del Movimento 5 Stelle di San Severo.

Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Miglio aveva fatto la stessa richiesta interpellando, con una lettera, il ministro Luciana Lamorgese, sottolineando l’urgenza e l’emergenza criminalità nella città dell’Alto Tavoliere.

“Il suddetto contingente, le cui prime unità sono state inviate già a partire dal 19 luglio, è composto da 20 unità dell’arma dei carabinieri, 16 unità appartenenti alla guardia di finanza e 6 unità della polizia ed è stato posto in assegnazione alle autorità provinciali di pubblica sicurezza” aggiunge l’on. Carla Giuliano.

“Ringrazio il Ministero dell’Interno ed in particolare il sottosegretario di Stato, On. Carlo Sibilia, per il suo immediato interessamento e per la pronta risposta dello Stato in un territorio bellissimo e ricco di risorse ma che ha bisogno di un rafforzamento delle forze di polizia per rendere sempre più efficace il contrasto della criminalità nella nostra terra. Mi batterò perché tali soluzioni temporanee diventino definitive e affinché segua una rivalutazione stabile delle piante organiche con il consequenziale incremento delle forze di polizia”, conclude.