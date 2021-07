SAN SEVERO – DICHIARAZIONE DEL SINDACO MIGLIO SULLA OPERAZIONE CONGIUNTA DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA LOCALE SUL TRAFFICO ILLECITO DI PEZZI DI RICAMBIO AUTO

Appresa la notizia del felice esito della operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia Locale sul traffico di pezzi di ricambio auto di provenienza furtiva, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“le lunghe ed accurate indagini che, per lunghi mesi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia e la Polizia Locale di San Severo hanno effettuato, con l’attenta direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica Dottor Marco Gambardella – al quale porgo il mio speciale ringraziamento- hanno oggi raggiunto il felice esito di garantire alla giustizia chi, per anni, si è reso protagonista di un traffico di pezzi di ricambio di auto di provenienza furtiva e dell’abbandono in agro di San Severo di auto cannibalizzate.

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale di San Severo, all’ Assessore Ingegner Luigi Montorio, giunga, a nome della Civica Amministrazione e della Città intera, il più vivo compiacimento per il successo della operazione.

In particolare, come Primo Cittadino, sono fiero di avere Agenti di Polizia Locale che stanno raggiungendo risultati molto importanti nella battaglia contro la criminalità a difesa dell’ambiente e della salute dei Cittadini, beni garantiti dalla nostra Costituzione. E’ una battaglia sulla quale non abbiamo mai ceduto e continueremo a non cedere un solo millimetro, confidando nella collaborazione di tutti. Cari Vigili, ancora una volta: bravi!“

San Severo, 22 luglio 2021



IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis