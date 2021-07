SANT’AGATA DI PUGLIA – RESIDENZA ARTISTICA A SANT’AGATA, DOMANI IN SCENA MICHELE DE VIRGILIO CON MILLE E UNA STORIA

RESIDENZA ARTISTICA A SANT’AGATA, DOMANI IN SCENA MICHELE DE VIRGILIO CON MILLE E UNA STORIA

Foggia, 23 luglio 2021 – Si terrà domani, 24 luglio, presso il castello imperiale di Sant’Agata di Puglia lo spettacolo finale del progetto di residenza artistica digitale promosso da AVL, in collaborazione con Archeologica srl, e vincitore del bando “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Lo spettacolo “Mille e una storia” di Marcello Strinati con Michele De Virgilio andrà in scena alle ore 21 e in replica alle ore 22. La messa in scena si ripeterà anche il 25 luglio alle ore 21 e 22.

La messa in scena è la conclusione del percorso che giovani artisti e studenti di arti sceniche hanno portato avanti dal 19 luglio presso la residenza: disegni, video elaborazioni, animazioni: i contenuti della tradizione santagatese e non solo sono stati rimaneggiati in chiave moderna e digitale. Le proiezioni video interesseranno le mura del castello e racconteranno storie e non solo tradizioni del territorio.

Quattro repliche per due giorni di puro spettacolo: 24 luglio (ore 21 e ore 22), 25 luglio (ore 21 e ore 22) con un attore che non ha mai dimenticato il suo territorio. Michele De Virgilio, diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha lavorato accanto a Mariangela Melato, Franco Branciaroli, Eros Pagani ed è stato diretto da registi, tra cui, Gabriele Lavia, Elio De Capitani, Marco Sciaccaluga. Attore di cinema e televisione, De Virgilio è anche autore teatrale. Il suo primo monologo teatrale, che ha debuttato al Kiron Espace di Parigi è diventato anche un libro per Il Castello edizioni.

Su eventbrite è possibile prenotare gratuitamente il posto per assistere allo spettacolo.

Le prenotazioni saranno possibili fino alle ore 9 del 24 luglio per il primo giorno di spettacolo e alle ore 9 del 25 luglio per la terza e quarta replica. Fino a un massimo di 40 spettatori per spettacolo.

Informazioni sulla pagina evento Facebook: mille e una storia Sant’Agata

Residenza artistica digitale dal 19 al 23 luglio

Spettacoli: 24 luglio ore 21 e ore 22; 25 luglio ore 21 e ore 22

(si richiede di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo)

Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia

Via del Castello