BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO, Benvenuto all’under Antonino Sabatino!

Benvenuto all’under Antonino Sabatino!

Antonino Sabatino è il primo under dell’Allianz Pazienza Cestistica.

Play/guardia nativo di Caserta, classe 2000, muove i primi passi nel San Michele Maddaloni prima di trasferirsi alla Scandone Avellino nella stagione 2018/2019. Nel 2019/2020, inizia con il Basket Cecina in serie B a 5,6 punti di media e poi il trasferimento in A2 all’Eurobasket Roma con cui ha giocato circa 15′ di media a 3,7 punti. Nella scorsa annata sportiva ancora in A2 in maglia Givova Scafati dove ha chiuso a 6,9 punti di media con il massimo stagionale di 9 punti proprio contro San Severo, prima di passare alla Kienergia Rieti dove ha ulteriormente implementato minutaggio ed esperienza concludendo con una media di 9 punti. Singolare è un dato: Antonino, nella sua penultima esperienza salernitana, ha registrato il suo massimo stagionale proprio contro la Cestistica. Oggi, per uno strano caso del destino, le vie di Sabatino e San Severo si incrociano con l’augurio che la destinazione finale porti a tante vittorie.



“Seppur giovanissimo – spiega il general manager Pino Sollazzo – Sabatino è destinato a ricoprire un ruolo molto importante all’interno del nostro progetto sportivo. Un prospetto interessantissimo ed una risorsa preziosa che si va ad aggiungere al nostro roster in costruzione”.



Di seguito le dichiarazioni del primo under giallonero:



“Dai primissimi feedback ho percepito che la trattativa sarebbe andata a buon fine e la conferma è arrivata scambiando opinioni con il coach Luca Bechi. Mi ha spiegato i suoi principi, l’dea che vorrebbe dare alla squadra e ho condiviso ogni singola parola. Per me San Severo rappresenta un ennesimo banco di prova vista anche la mia giovane età e dico grazie alla società per avermi dato questa opportunità. Adesso, sono curioso di arrivare in città ed allenarmi con grinta e spirito di sacrificio nel mio nuovo palazzetto. Saluto anche i tifosi con l’immancabile motto… Forza neri!”



Benvenuto, Antonino!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo