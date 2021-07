CAGNANO VARANO – Torna Cavù: il festival che accende la magia. Il 6 e 7 agosto il borgo antico si anima per la quinta edizione di “Cavù”

Torna Cavù: il festival che accende

la magia a Cagnano Varano

Il 6 e 7 agosto il borgo antico di Cagnano Varano si anima per la quinta edizione di “Cavù”.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà giovedì 29 luglio 2021 alle ore 10.30 nella Sala Consiliare di Palazzo della Provincia in piazza XX settembre.

“Cavù” è il festival organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Cagnano Varano che anima il borgo garganico tra musica, visite guidate, enogastronomia e spettacoli.

Il tema scelto quest’anno è la magia (#riaccendiamolamagia), e al consueto allestimento dei vicoli e delle scale del centro storico con piante e poesie dipinte a mano, ci saranno performance di video mapping sul palazzo Baronale e sulla Chiesa Madre di santa Maria della Pietà e performance di

sand art: la realizzazione di opere d’arte con la sabbia, proiettate accompagnate dalla musica.

Nei giorni dell’evento, si potrà scoprire il centro storico di Cagnano Varano con visite guidate che inizieranno alle 17. Invece, a partire dalle 20, si svolgerà l’EXPO delle produzioni

enogastronomiche e artigianali locali, mentre concerti musicali animeranno le strade e le piazzette del centro storico.

Venerdì 6 agosto si esibiranno le band Alfabeto Runico, I ciarlatani, Sud Folk- progetto Figli di

Puglia, Buena Onda, Tarant Folk, Sound Folk, Mulieres Garganiche. Mentre sabato 7 agosto sarà la

volta delle band Idea Band, I lutm brgant, Vito Di Sciglio, The Wahles, Unpreagged, Beat Different,

Onda Radio Italia.

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle norme vigenti per il contrasto alla

diffusione del Covid.

Cavù gode del patrocinio morale di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Ferrovie del Gargano,

GAL Gargano, Puglia Promozione, Parco Nazionale del Gargano e Apulia Digital Maker.

Si ringraziano il main sponsor Di Cataldo Frutta e gli sponsor Windor Tech, Ma.De Appalti, ITS

Apulia Digital Maker, Co.Ge.Mar., Petrolgas, Studio Di Pumpo ed Elektrosaem Vico.