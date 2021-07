BASKET – SERIE A2 – Lo scacchiere giallonero si arricchisce. Lorenzo Tortù firma con l’Allianz Pazienza

Nuovo arrivo in casa Cestistica Città di San Severo si tratta dell’ala Lorenzo Tortù. L’atleta classe 1993 nativo di Atri, anch’egli scuola Pesaro, è reduce da un triennio da protagonista con la maglia della Virtus Salerno con circa 15 punti a partita 8 rimbalzi e 20 di valutazione media. In precedenza era stato tra i top scorer della stagione 2017/18 in maglia Senigallia conclusa con un eloquente 19.3 di media. Un autentico top player della cadetteria, Tortù fa dell’altezza (202 cm) e della prestanza fisica il suo principale punto di forza. Efficace dal perimetro ma anche in post basso, Lorenzo nel pieno della maturità potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nelle fila giallonera a disposizione di Luca Bechi ed il suo staff come confermato dall’assistant coach Giacomo Piersante:“Lorenzo sposa il progetto giallonero con grande ardore; dopo essere diventato un giocatore dominante in Serie B, aveva il desiderio di mettersi in gioco e misurarsi nella categoria superiore. La sua fisicità e grande determinazione sarà un’aggiunta importante per il nostro roster. Siamo felici di aver in squadra un giocatore cosi ambizioso, affamato e desideroso di migliorarsi giorno dopo giorno per raggiungere insieme l’obiettivo salvezza”.“Sono onorato – dichiara Tortù – di vestire i colori gialloneri e di poter rappresentare la città di San Severo in giro per Italia. So cosa vuol dire giocare contro la Cestistica, conosco il calore dei sanseveresi e sono convinto che, qualcosa ci dovesse essere la possibilità, i nostri tifosi ci daranno la spinta necessaria per cercare di portare a casa il maggior numero di vittorie possibili e fare del “Falcone e Borsellino” il nostro fortino. Sono pronto per mettermi a disposizione del coach ed il suo staff. Forza neri, sempre”.Benvenuto, Lorenzo!