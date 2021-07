MARGHERITA DI SAVOIA – DA MERCOLEDI’ 28 LUGLIO A DOMENICA 8 AGOSTO “UNA TERRA BACIATA DAL SOLE” RACCONTA IL LEGAME TRA IL POPOLO SALINARO E IL SANTISSIMO SALVATORE

L’associazione culturale Terra Salis, in collaborazione con la Regione Puglia ed il Consorzio per il Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, è lieta di presentare a turisti, residenti e a tutti coloro che vivono con fede la devozione al Santissimo Salvatore, Patrono della città, un evento che caratterizzerà l’intera durata della novena in preparazione alla Solennità della Trasfigurazione del Signore ed i giorni della festa patronale.

Il claim della manifestazione, dalla durata di dodici giorni, è “Una terra baciata dal Sole”, laddove il Sole – non casualmente scritto con la S maiuscola – rievoca proprio la figura del Santissimo Salvatore: da mercoledì 28 luglio, giorno di inizio della novena, sino a domenica 8 agosto, giorno in cui si chiuderanno le celebrazioni religiose legate alla festa patronale, ogni sera dalle 21.00 alle 23.30, ogni trenta minuti, si terrà uno spettacolo audiovisivo con la proiezione di un videomapping sulla facciata della Chiesa Matrice. Il videomapping, dalla durata come detto di mezz’ora, ha un duplice obiettivo: i primi dieci minuti presentano un contenuto di tipo narrativo, tracciando la storia del popolo salinaro e della sua devozione per il Santissimo Salvatore, mentre i restanti venti minuti sono di tipo prettamente decorativo con una suggestiva proiezione di immagini sulla facciata del Santuario e sul campanile. La cerimonia inaugurale si terrà giovedì 29 luglio alle 21.00 alla presenza delle autorità civili e religiose; sabato 7 agosto alle 21.00 avrà luogo invece lo spettacolo dal titolo “Il tempo della memoria”, con coreografie a cura di Domenico Iannone e la partecipazione della compagnia “AltraDanza” di Bari. Gli eventi sono a cura di “FormediTerra” con la direzione artistica di Antonio Minelli e si terranno su Corso Vittorio Emanuele nell’area antistante la Chiesa Madre del Santissimo Salvatore nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti Covid.

«La nostra amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto – è ben lieta di offrire il patrocinio per questa bella iniziativa che è stata finanziata dall’ente Teatro Pubblico Pugliese e che ci ricorda l’indissolubile legame tra la nostra cittadina ed il Santissimo Salvatore. Purtroppo anche quest’anno la pandemia ci impedisce di vivere la solennità della festa patronale come tutti avremmo voluto ma questa suggestiva manifestazione ci riporta al senso profondo e più autentico del rapporto tra il popolo salinaro ed il nostro patrono: ringrazio dunque i promotori, gli organizzatori e tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento, che avrà certamente un grosso seguito di pubblico».

