MONTE SANT’ANGELO – Si conclude il progetto small NETFOLK – “New Cross-Border Network about Folk Music in the Southern Adriatic Region”, finanziato per € 34.000,00 € dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020

Arriva a conclusione il progetto small NETFOLK – “New Cross-Border Network about Folk Music in the Southern Adriatic Region”, finanziato per € 34.000,00 € dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020.

Il secondo Workshop dal titolo “Workshop on ADRIATIC CULTURAL BRIDGE: CENTURY-LONG BOND BETWEEN THE FOLK MUSIC IN ITALY, ALBANIA AND MONTENEGRO”, organizzato nell’ambito del progetto NETFOLK finanziato per € 34.000 dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020, si terrà il 31 Luglio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 23:00 a Monte Sant’Angelo in Italia presso la Biblioteca Comunale “Ciro Angelillis”

L’Associazione Culturale Rhymers’Club è capofila del progetto NETFOLK che coinvolge sul lato albanese l’Associazione Shoqata Syri Blu e come Partner Associato l’Organizzazione di Volontariato “Monte Sant’Angelo Francigena”.

Il progetto NETFOLK, finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 2 (Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo sostenibile transfrontaliero e dell’attrattiva territoriale) del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro ha l’obiettivo di rafforzare il rapporto culturale tra Puglia e Albania attraverso una rete transfrontaliera di associazioni di musica folk in grado di organizzare eventi e creare legami tra popoli diversi. Il progetto realizzerà due laboratori di formazione e scambio di conoscenze (uno in Albania ed uno in Puglia), coinvolgendo associazioni musicali e artisti locali, a beneficio di tutta la comunità. Gli eventi saranno l’occasione per incontrarsi, condividere idee e discutere di arte e cultura. In questo modo, Netfolk svilupperà un prodotto innovativo, creativo e culturale, contribuendo all’attrattiva in termini di offerta turistica e rafforzando le collaborazioni transfrontaliere dell’area del programma.

Nell’ambito del Workshop interverranno: Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Pasquale Pazienza, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, Noè Andreano, Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia, Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, Assessore al Turismo, Cultura ed Educazione del Comune di Monte Sant’Angelo, Aurora Maria Losacco, Project Officer del segretariato dell’Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014/2020, Raffaele Niro, Project Manager del progetto NetFolk per l’Associazione Rhymers’ Club, Biagio de Nittis, Comunication Manager del progetto NetFolk per l’Organizzazione di Volontariato Monte Sant’Angelo Francigena, Federico Scarabino, Financial Manager del progetto NetFolk per l’Associazione Rhymers’ Club, Vincenzo Santoro – Etnomusicologo e Responsabile del Settore Cultura dell’ANCI, Luana Alita Micheli, Console Generale d’Italia a Valona fino ad agosto 2020, Besim Petrela, musicista e presidente dell’Associazione Syri Blu di Tirana, Antonio Pellegrino, musicista e presidente dell’associazione Culturale Arbereshe di Ururi (Cb, Molise), Michele Boccamazzo, musicista e membro dell’Associazione ‘Bashkart’ di Casalvecchio di Puglia, Michele Presutto, storico e membro dell’Istituto di Storia del Risorgimento italiano, Christian Palladino, bibliotecario della Biblioteca Comunale “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo, Laura Marchetti, antropologa e professoressa dell’Università di Foggia, il gruppo musicale ‘Yllazët të rëgjënda‘ di Ururi, il gruppo musicale ‘Tallandishat te katundi’ di Casalvecchio di Puglia, Jessica Novello, Direttore Artistico del Gruppo Etnomusicale e di ricerca ‘Shpirti Arbëresh’ di Cerzeto (Cs, Calabria), del gruppo musicale ‘Rione Junno’ di Monte Sant’Angelo.