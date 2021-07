SAN SEVERO – Oggi e domani il Consiglio Comunale in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto

I l Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio Comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 11,00 di lunedì 26 luglio 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di martedì 27 luglio 2021, per la trattazione dei seguenti accapi:

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C.C.;

1. Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 ai sensi e per gli effetti della Determina n. 504 del 31 dicembre 2020 del Direttore generale dell’AGER;

2. Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2021;

3. Approvazione Tariffe Tari Anno 2021;

4. Attuazione del Programma del Distretto Urbano del Commercio (DUC) – Organismo autonomo di gestione – Approvazione Documento Strategico del Commercio (DSC) – Art. 12 L.r. n. 24/2015;

5. Approvazione regolamento comunale albo fornitori on line;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.104 del 2021 del Giudice di Pace di San Severo;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.156 del 2020 del Giudice di Pace di San Severo;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.119 del 18 maggio 2021 del Giudice di Pace di San Severo.

SAN SEVERO, 26 luglio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo