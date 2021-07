Scherma, Daniele Garozzo argento nel fioretto

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Daniele Garozzo ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro, che nel finale di match ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, ha ceduto in finale con il punteggio di 15-11 a Ka Long Cheung, atleta di Hong Kong. Il siciliano aveva vinto l’oro alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. “Fa molto male. Il mio avversario, però, ha tirato meglio di me, c’è poco da dire. Ho lasciato troppo il

centro pedana ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana, mentre lui stava benissimo” ha detto Daniele Garozzo dopo l’argento nel fioretto. “E’ stata una giornata molto stressante e impegnativa” ha aggiunto.

“Non è una serie di gare individuali che ci soddisfa, inutile nasconderlo” ha detto il presidente della Federscherma Paolo Azzi. “Ora però abbiamo squadre tutte competitive e ci aspettiamo una risposta nei prossimi giorni. E’ stata un’Olimpiade strana, senza riferimenti di gare per i ragazzi prima della manifestazione” le parole del numero uno Fis.

