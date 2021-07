BASKET – SERIE A2 – Giuseppe Lopetuso è il nuovo preparatore atletico dell’Allianz Pazienza San Severo

Sarà Giuseppe Lopetuso il nuovo preparatore atletico dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo per la stagione 2021/2022.Pugliese, è laureato in Scienze delle attività motorie e sportive ed è preparatore fisico FIP dalla stagione 2008-2009. La sua prima esperienza è al Basket Corato in Serie B dove lavora per 4 stagioni. Passa nella stagione 2011-2012 alla Fortitudo Martina Franca e in quella successiva al Basket Nord Barese, con cui ottiene la promozione in Serie A2 e la conferma per la stagione successiva. Nel 2014-2015 si trasferisce alla Viola Reggio Calabria sempre in A, dove resta per tre stagioni intervallate da una esperienza con la Fiorentina Basket nel 2016-2017 fino ad arrivare alla sua ultima esperienza a Orzinuovi. Lopetuso lavora nel mondo del basket da tanto tempo quindi è un inserimento importante all’interno dello staff tecnico della squadra, un top player del settore.La soddisfazione di averlo tesserato traspare dalle parole del GM Sollazzo:“E’ per noi motivo di grande orgoglio annunciare l’ingresso nello staff tecnico del prof. Giuseppe. Come avete visto, il suo curriculum parla chiaro; Lopetuso vanta esperienze importanti a livello nazionale, da nord a sud, da Orzinuovi passando per Reggio Calabria dove ha fatto molto bene. La sua conoscenza profonda di basket e la professionalità sarà un valore aggiunto per il roster giovane che stiamo costruendo”.L’Allianz Pazienza ringrazia Michele Costantini, preparatore atletico nelle ultime due stagioni. A lui un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.Benvenuto prof. Giuseppe!