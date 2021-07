Casellati “Vaccini presupposto ripartenza, viviamo nuova normalità”

ROMA (ITALPRESS) – “A un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, stiamo vivendo una nuova normalità. Cittadini, famiglie, lavoratori, imprese e Istituzioni si devono confrontare con situazioni inedite e complesse e con grandi cambiamenti. Così la Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Cerimonia del Ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa Parlamentare. “La nostra sanità ha reagito in maniera sorprendente all’aggressione pandemica, garantendo diagnosi, interventi tempestivi e cure – ha spiegato Casellati – Si tratta ora di sconfiggere il virus attraverso la nostra prima arma a tutela della salute, cioè il vaccino. La capillare campagna vaccinale ha consentito ormai di raggiungere più della metà della popolazione italiana. Le prenotazioni stanno accelerando, la macchina funziona a pieno regime. Penso sia un grande risultato di comunità, per il quale sono grata anche alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e ai tanti volontari che ogni giorno sono al nostro fianco nei centri vaccinali. Ma non basta. Occorre la consapevolezza che senza la vaccinazione non si potrà mai uscire in via definitiva dalla pandemia. I vaccini servono a proteggere la salute, ma sono anche il presupposto per fare ripartire il nostro Paese”.

