MARGHERITA DI SAVOIA – VISIBILE DA DOMANI NELL’AEROPORTO DI BARI UNA CLIP SULLE SUGGESTIVE BELLEZZE

A partire da domani, mercoledì 28 luglio, nell’aeroporto di Bari-Palese “Karol Wojtyla” sarà diffuso un suggestivo videoclip che ritrae le principali attrattive turistiche di Margherita di Savoia.

Nel video, dalla durata di circa 40” e realizzato dal videomaker salinaro Salvatore Lanotte, si possono ammirare alcune delle bellezze naturali del nostro territorio come la spiaggia, la salina, la zona umida e le terme. Non mancano ovviamente i riferimenti alla Bandiera Blu e alla Bandiera Verde, che rispettivamente da otto e da tre anni consecutivi premiano le nostre spiagge, e ad alcune fra le produzioni tipiche del nostro territorio, dai prodotti della terra come la Cipolla Bianca di Margherita di Margherita IGP al pescato e ai frutti di mare freschi che l’Adriatico dispensa con grande generosità. Emozionanti anche le immagini dell’avifauna che popola le aree adiacenti le vasche di sale ed in particolare del fenicottero rosa che della Zona Umida di Margherita è il rappresentante per antonomasia.

«Siamo felici ed orgogliosi – dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto – della grande opportunità che ci è stata accordata attraverso la messa in onda di questo spot promozionale nel principale aeroporto di Puglia: siamo certi che i turisti che faranno scalo a Bari resteranno colpiti dalle bellezze della nostra cittadina e confidiamo che in molti possano cogliere l’occasione per visitarla. Voglio ringraziare il Presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore regionale al turismo Massimo Bray, la Società Aeroporti di Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per averci dato la possibilità, attraverso questo potente strumento, di valorizzare l’immagine di Margherita di Savoia e per la grande attenzione che anche questa volta è stata rivolta al nostro territorio e alle sue opportunità di sviluppo. Un grazie e tanti complimenti vanno ovviamente all’amico Salvatore Lanotte, autore di questo bellissimo video».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE