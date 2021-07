BASKET – SERIE A2 – Gabriele Berra, un nuovo millennial per la Cestistica San Severo 21/22

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo annuncia di avere acquisito per la stagione 2021/22 l’under Gabriele Berra. Anno 2000, nativo di Rho, esterno di 195 cm è cresciuto cestisticamente a Legnano, con cui ha debuttato in A2 a soli 16 anni. A livello giovanile ha raggiunto le finali nazionali under14, under15 e under16. In queste ultime, a Caorle, si è distinto chiudendo la manifestazione con 13.5 punti, 8.5 rimbalzi e 1.5 assist di media. Nella stagione 2017/2018 è in pianta stabile nel roster della serieA2, e gioca anche in doppio tesseramento in C Silver, segnando 22 punti di media nelle nove partite disputate. Vanta la partecipazione nel 2016 all’Europeo under16 in Polonia. Nell’estate 2018 ha partecipato al raduno dell’under18. Nel suo curriculum ultimo biennio trascorso in B nella Sangiorgese e chiuso a 11 ppg, 4 rimbalzi ed un assist con 30′ di utilizzo medio. La poliedricità e l’atletismo di Berra si va ad aggiungere ai già ufficiali Serpilli, De Gregori, Antonino, Tortù e Moretti.