BASKET – SERIE A2 – Un altro tassello per l’Allianz San Severo: ufficiale l’acquisto di Samuele Moretti

L’Allianz Pazienza è lieta di annunciare l’acquisto di Samuele Moretti. La società comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ala ex Orlandina che diventa il quinto tassello per la costruzione del nuovo roster giallonero. Classe 1998, ala di 200cm, Moretti è cresciuto nel settore giovanile dell’Aurora Jesi per poi far parte del roster della prima squadra in serie A2 nelle stagioni 2015-2016 (3 presenze) e 2016-2017 (15 presenze) con coach Cagnazzo ex tecnico dei gialloneri. Successivamente si è trasferito in serie B con la maglia dell’Orva Lugo (7,7 punti e 6.1 rimbalzi di media) prima di passare al Montecatini, sempre in serie B, nel campionato 2018/2019 confermandosi uno dei miglior under 21 chiudendo la stagione con 12 punti, 11,5 rimbalzi ed una media valutazione di 19. Tali numeri gli sono valsi la chiamata in serie A2 ad Agrigento: 25 partite disputate per una media di 10′ e 2,36 punti e 2,48 rimbalzi. Nell’ultima stagione sportiva ancora in Sicilia, ancora in A2, con l’Orlandina con uno score di 6 punti, 7 rimbalzi e 2 assist per gara. Il giocatore jesino è considerato un giovane di carattere e personalità e sulle tavole da gioco si evidenzia per agonismo ed aggressività, tutte doti utilissime per coach Luca Bechi.