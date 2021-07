CERIGNOLA – ARRESTATO UN 24ENNE PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTE

I carabinieri della Sezione Radiomobile, a Cerignola, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, alcune notti fa, è stato notato mentre si muoveva con fare sospetto in sella ad una bicicletta elettrica in viale di Ponente. Alla vista dei militari, si è allontanato repentinamente, eludendo l’alt a lui imposto, e si è disfatto di un borsello. Prontamente bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e, nel borsello che aveva gettato a terra, i carabinieri hanno rinvenuto 18 dosi di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi, 10 dosi di cocaina del peso di 2 grammi circa, un foglio di carta contenente appunti di una rudimentale contabilità dell’attività di spaccio e la somma contante di 330 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro insieme alla sostanza stupefacente ed agli appunti rinvenuti. Il 24enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è sottoposto agli arresti domiciliari. Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti dell’arrestato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano ai carabinieri della Stazione di Cerignola.