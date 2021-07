CERIGNOLA – IN MANETTE UN 21ENNE FERMATO SU UN AUTOBUS

a Cerignola, i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne di Stornarella, già noto alle forze dell’ordine. Controllato a bordo di un autobus di linea, ha spintonato i militari e ha disperso al suolo un involucro contenente sostanza stupefacente, successivamente raccolta e quantificata in 2 grammi circa di cocaina. Dinanzi agli ignari passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del bus, il giovane, nel tentativo di abbandonare il mezzo e guadagnare la fuga, ha continuato ad opporre ostinata resistenza fisica contro i carabinieri, per poi essere bloccato con l’utilizzo dello spray urticante in dotazione agli stessi. Condotto in caserma è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Dopo la convalida dell’arresto, il 21enne, è stato rimesso in libertà.