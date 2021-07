FOGGIA – Il 29 luglio la presentazione del progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli “CAMPO LIBERO”

presentazione del progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli

“CAMPO LIBERO”

presentazione ufficiale del progetto emarginato in oggetto, prevista per il prossimo 29 luglio 2021 ore 11,00 presso il luogo di aggregazione di migranti noto come “casa Sankara”.

Il progetto in questione, prevede l’utilizzo di automezzi con conducenti, totalmente gratuito, per trasportare i lavoratori agricoli da due centri di aggregazione dei lavoratori (casa Sankara e CARA di Borgo Mezzanone) fino alle aziende agricole interessate.

L’incontro domanda offerta di lavoro sarà agevolato attraverso l’ausilio di un’apposita APP, da scaricare sugli smartphone dei lavoratori e degli imprenditori agricoli.

La vostra presenza, contribuirà a dimostrare l’impegno che le istituzioni stanno profondendo per cercare di eliminare l’annoso problema del caporalato.

Il Presidente Ciala Ebat di Foggia

Giuseppe Campanaro