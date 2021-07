MARGHERITA DI SAVOIA – VENERDI’ 30 LUGLIO LA CONSEGNA DELLA BANDIERA VERDE ALLA PRESENZA DEL PROFESSOR ITALO FARNETANI

Sarà personalmente il Prof. Italo Farnetani, presidente del comitato tecnico scientifico che annualmente si occupa di assegnare la Bandiera Verde, a consegnare il prestigioso vessillo alle spiagge di Margherita di Savoia per il terzo anno consecutivo. La cerimonia di consegna avverrà infatti venerdì 30 luglio alle ore 10.30 presso Copacabana Suite.

Sempre venerdì 30 luglio, alle 20.30 nella centralissima Piazza Libertà, si terrà inoltre un talk show alla presenza del Prof. Farnetani e del sindaco di Margherita di Savoia Avv. Bernardo Lodispoto dal tema “L’importanza della spiaggia sicura per i bambini”: conduttore della serata il giornalista Savino Sguera, direttore dell’emittente televisiva Amica9. La serata si concluderà con l’esibizione di numeri circensi per allietare grandi e piccini ed uno spettacolo musicale in piazza.

Sono state 148 le spiagge insignite della Bandiera Verde per il 2021: il vessillo rappresenta l’appartenenza al circuito delle città turistiche a misura di bambino ed indica una località marina con caratteristiche particolarmente adatte ai minori. Le indagini condotte da uno staff di pediatri verificano la sussistenza di numerosi requisiti tra i quali la presenza di un litorale sabbioso e dai fondali bassi in modo da permettere ai bambini di giocare in sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, stabilimenti balneari con spazi ampi ed adeguatamente distanziati tra un ombrellone e l’altro ed inoltre dotati di assistenti di spiaggia, opportunità di svago e divertimento per i genitori, presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle esigenze dei bambini.

«La conferma per il terzo anno consecutivo di questo riconoscimento – dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto – attesta l’eccellenza dei servizi che i nostri operatori del settore balneare mettono a disposizione dei turisti e la particolare attenzione che prestano verso i bambini. Ringrazio il professor Farnetani e tutto lo staff di pediatri che hanno premiato le nostre spiagge con la Bandiera Verde: essa infatti contribuisce ad accreditare la nostra cittadina come una delle mete più adatte per le famiglie che cercano un luogo dove trascorrere le loro vacanze in serenità e in un ambiente meraviglioso ed accogliente».