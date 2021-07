SAN SEVERO – CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA: LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO MIGLIO E DEL PRESIDENTE DEL C.C. CATANEO

Con riferimento all’ultima seduta del Consiglio Comunale, che si è svolta in videoconferenza, tramite collegamento on line da remoto, il Sindaco Francesco Miglio ed il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, sentiti il Segretario Generale Vito Tenore ed il Dirigente Area IV e VI Benedetto Di Lullo, Datore di Lavoro dell’Ente Comune, hanno rilasciato la seguente dichiarazione.

“Il recente decreto legge n.105 del 23 luglio 2021, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021), all’art 1 prevede la proroga lo stato di emergenza Nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021.

L’estensione del periodo emergenziale è dovuto, purtroppo, all’impennata dei casi dovuta alla diffusione della c.d. “Variante Delta” anche nel Nostro Territorio.

Pertanto, tutte le misure emergenziali adottate fino ad oggi, comprese quelle relative allo svolgimento in videoconferenza delle riunioni degli organi collegiali degli enti locali ed, in particolare, per il Comune di San Severo, la disposizione emanata dal Presidente del Consiglio prot.n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020 relativa allo svolgimento dei Consigli comunali in videoconferenza, sono prorogate fino a tale data.

Si evidenzia che le riunioni in presenza fisica costituiscono, ad oggi, l’eccezione stante il perdurare dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di prevenzione della salute pubblica contenute nelle varie disposizioni nazionali, regionali e locali. A tal riguardo giova ricordare che, ad oggi, le Commissioni consiliari continuano a svolgersi in videoconferenza.

Tuttavia, ciò non esclude che eventuali riunioni degli organi collegiali possano svolgersi anche in presenza fisica, ma è necessario che le stesse avvengano nel puntuale e rigoroso rispetto delle predette misure e, nello specifico, dei protocolli di sicurezza aziendali dell’ente, delle prescrizioni del Datore di Lavoro per la sicurezza e del Responsabile della Prevenzione e Protezione.

Considerato che l’Ufficio Manutenzioni sta ultimando tutte le verifiche e gli interventi necessari per consentire l’utilizzo della Sala Consiliare Luigi Allegato di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – per riunioni in presenza fisica nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione summenzionate, sarà cura dell’Ufficio di Presidenza comunicare la data e le modalità per la ripresa dei lavori consiliari in presenza fisica”.

SAN SEVERO, 28 luglio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo