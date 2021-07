VIESTE – TORNA IL LIBRO POSSIBILE. L’ASSESSORA STARACE: “L’evento culturale più importante dell’estate pugliese”

L’estate si riprende le piazze. E a Vieste la stagione post pandemia è iniziata all’insegna della cultura con una serie di iniziative che hanno fatto della Perla del Gargano il punto di riferimento per chi è alla ricerca di una valida alternativa alla vacanza balneare. Le prime due giornate del Festival Internazionale de Il Libro Possibile hanno confermato tutto questo grazie alla presenza di ospiti internazionali e di un pubblico attento ed entusiasta dell’evento. Vittorio Sgarbi dal palco di Marina Piccola ha detto che Vieste è straordinaria, ed è la località dove il festival ha trovato la sua giusta casa. Meglio di Polignano. Un commento che ha riempito d’orgoglio gli amministratori di Vieste, ad iniziare dall’assessora alla Cultura Graziamaria Starace. “E’ sicuramente l’evento culturale più importante dell’estate pugliese. Lo dicono i numeri delle prime due giornate, dagli ospiti intervenuti al numeroso pubblico presente, agli organizzatori, pronti a bissare l’appuntamento con Vieste anche il prossimo anno. Il Festival rappresenta un risultato di straordinario prestigio nell’offerta di cultura che la città è pronta ad offrire ai suoi visitatori unitamente al suo straordinario patrimonio di bellezze naturali. La manifestazione si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale riscoperto e rilanciato da questa Amministrazione, che dal binomio radici-paesaggio ripone negli investimenti culturali un’aspettativa accattivante al pari della sua vocazione balneare. L’estate si riprende le piazze. E a Vieste la stagione post pandemia è iniziata all’insegna della cultura con una serie di iniziative che hanno fatto della Perla del Gargano il punto di riferimento per chi è alla ricerca di una valida alternativa alla vacanza balneare. Le prime due giornate del Festival Internazionale de Il Libro Possibile hanno confermato tutto questo grazie alla presenza di ospiti internazionali e di un pubblico attento ed entusiasta dell’evento. Vittorio Sgarbi dal palco di Marina Piccola ha detto che Vieste è straordinaria, ed è la località dove il festival ha trovato la sua giusta casa. Meglio di Polignano. Un commento che ha riempito d’orgoglio gli amministratori di Vieste, ad iniziare dall’assessora alla Cultura Graziamaria Starace. “E’ sicuramente l’evento culturale più importante dell’estate pugliese. Lo dicono i numeri delle prime due giornate, dagli ospiti intervenuti al numeroso pubblico presente, agli organizzatori, pronti a bissare l’appuntamento con Vieste anche il prossimo anno. Il Festival rappresenta un risultato di straordinario prestigio nell’offerta di cultura che la città è pronta ad offrire ai suoi visitatori unitamente al suo straordinario patrimonio di bellezze naturali. La manifestazione si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale riscoperto e rilanciato da questa Amministrazione, che dal binomio radici-paesaggio ripone negli investimenti culturali un’aspettativa accattivante al pari della sua vocazione balneare.

Non c’era modo migliore per celebrare il ventennale del Festival del Libro Possibile anche nella prestigiosa e suggestiva cornice di Vieste, che con i suoi 2 milioni di presenze, è riconosciuta la regina del turismo in Puglia. Intanto da domani gustiamoci le ultime due serate del Festival con ospiti di grande spessore come l’immunologa Antonella Viola, Roberto Saviano, Oscar Farinetti, il presidente della Camera Roberto Fico e tanti tanti altri”