FOGGIA – IL CONSIGLIO PROVINCIALE CONVOCATO IN VIDEOCONFERENZA

In videoconferenza il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 12.00 del giorno 3 agosto 2021, in seduta di prima convocazione e per le ore 12.00 del giorno 4 agosto 2021 in seduta di seconda, per trattare il seguente OdG:

– Surroga dei consiglieri provinciali De Luca Loris Pio e Zuccaro Antonio.

– Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

– Esame ed approvazione: Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati; Bilancio di previsione 2021 della istituzione: Scuola di Protezione Civile.

Ai sensi dell’art. 73 comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, la seduta si svolgerà in modalità di videoconferenza.