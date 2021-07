SAN SEVERO – Dato alle stampa il libro “Una città da favola”, Antologia con storie di principesse, cavalieri, maghi, streghe, fontane magiche, verdurine parlanti, gnomi e fate

Dato alle stampa il libro “Una città da favola”, Antologia con storie di principesse, cavalieri, maghi, streghe, fontane magiche, verdurine parlanti, gnomi e fate

“Una città da favola” è il titolo di una meravigliosa Antologia che contiene le storie di principesse, cavalieri, maghi, streghe, fontane magiche, verdurine parlanti, gnomi e fate. Si tratta di un progetto voluto dall’Assessorato alla Cultura e P.I. con il supporto della Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano.

Nel volume luoghi incantevoli ed incantati, viaggi fantastici e ragazzi che scoprono nuove avventure; disegnano un mondo migliore, con la loro ingenuità e la loro gioia. Questo e altro ancora in una raccolta di favole dedicata dagli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado al loro paese reale, rappresentato nella sua straordinaria semplicità. I testi sono stati curati da: Circolo Didattico “De Amicis”, Circolo Didattico “San Benedetto”, I.C. “G. Palmieri – San Giovanni Bosco”, I. C. “Zannotti – Fraccacreta”. Non mancano poesie, filastrocche e illustrazioni dedicate a San Severo ad impreziosire ulteriormente la raccolta.

“E’ stata una iniziativa davvero fantastica – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla P.I. e Cultura Celeste Iacovino – che ha visto il coinvolgimento di circa 700 studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, i quali si sono trasformati in giovani scrittori o disegnatori, mettendosi alla prova e dimostrando un elevata preparazione e conoscenza della nostra città e della sua storia. Quindi i veri protagonisti di questo “scrigno di storie” sono proprio i giovanissimi cittadini sanseveresi, che si sono confrontati con una nuova fantastica ed emozionante esperienza di scrittura creativa. La lettura è consigliata ad ogni età. Il libro è pronto e disponibile ed invitiamo tutta la nostra comunità ad acquistare una copia, per avere una pubblicazione davvero unica”.

In copertina: “Il paese dei campanili”, di Vincenzo Matera, classe VC, I.C. “Zannotti-Fraccacreta”.

SAN SEVERO, 30 luglio 2021

