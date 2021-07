Storico bronzo per Lucilla Boari nel tiro con l’arco

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel torneo individuale femminile di tiro con l’arco a Tokyo. Nella finale per il terzo posto l’azzurra ha battuto 7-1 l’americana Mackenzie Brown (28-28 29-28 28-25 27-26). Si tratta della prima medaglia olimpica nel tiro con l’arco donne. “Domani spero di leggere un bel titolo di giornale” ha detto l’azzurra dopo il bronzo. Il riferimento è al titolo di un quotidiano (“Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico”) che scatenò tante polemiche dopo il quarto posto delle azzurre alle Olimpiadi di Rio. “E’ una medaglia storica, svegliatemi se è un sogno perchè non ci credo ancora. Magari tra qualche ora realizzo quello che ho fatto. La dedica è per l’Italia e per le donne che sono le più forti” ha detto la mantovana. “E’ una medaglia storica per il nostro movimento e Lucilla è stata straordinaria. Il suo bronzo dimostra che con la determinazione e la serietà si possono raggiungere anche i risultati più difficili” ha commentato il presidente della Fitarco Mario Scarzella. “Il suo percorso di gara è stato eccellente, si merita questa soddisfazione e sono certo che questa medaglia ci darà una ulteriore spinta per il futuro. Dopo il 4° posto a squadre di Rio avevamo bisogno di questa fiammata d’orgoglio. Per me e per tutti gli arcieri è una soddisfazione incredibile. E il mio ringraziamento, oltre che a Lucilla, va a tutto lo staff che l’ha seguita e che ha lavorato con lei in tutti questi anni. Le è stata bravissima a mettere a frutto la sua esperienza ed è stata ripagata con una medaglia meritatissima”.

(ITALPRESS).