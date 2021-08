BASKET SERIE A2 – Missione Allianz Pazienza San Severo: la “luna” Xavier Moon sbarca a San Severo!

L’Allianz Pazienza ha concluso la sua prima missione a stelle e strisce; a San Severo sbarca la “luna” Xavier Moon. La società del Presidente Ciavarella, è lieta di aver trovato annunciare l’accordo con l’americano ventiseienne nativo dell’Alabama.



188 centimetri, 86 chili, classica combo-guard con propensione anche alla organizzazione del gioco, Xavier dopo il college (16 ppg, 5 assist e 4 rimbalzi di media) concluso addirittura con una tripla doppia nel 2016/17, fa una breve apparizione in Europa nella seconda divisione francese per rientrare subito in patria con gli Albany Patroons dove con 18 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per gara e viene nominato “North American Premier Basketball rookie of the year”. La sua carriera continua in Canada prima con i London Lightning poi con gli Edmonton Stingers coi quali esordisce con 36 punti e chiude come MVP del torneo con uno score di 20 punti e 6 assist. Nell’ultima annata sportiva firma per i polacchi del Wilki Morskie Szczecin e la termina con gli Edmonton Stingers siglando 31 punti in finale con il titolo di MVP delle finali e di tutta la stagione. Dunque in maglia giallonera arriva un talento puro, un giocatore completo come confermato anche dal coach Luca Bechi:



“Oggi diamo il benvenuto a Xavier! Ha accettato con grande entusiasmo di fare parte della Cestistica 21/22; è reduce da una esperienza positiva in Israele e anche in questi giorni si sta distinguendo nella Lega Canadese. Per la sua poliedricità è in grado di ricoprire indistintamente le posizioni di playmaker e guardia. Xavier è un’atleta attivo, dinamico, di grande impatto sulla partita, con il suo ritmo riesce a produrre accelerazioni ed attaccare l’area avversaria arrivando al ferro. Sarà importante anche il contributo che darà in difesa e l’attitudine a rimbalzo. La sua leadership, unita alla grande motivazione di crescere nella sua carriera, sarà una addizione importante per il nostro progetto.



Benevento, Xavier!

