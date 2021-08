FOGGIA – PIZZOLO (UILTEMP FOGGIA-PUGLIA): “Confronto urgente con ARIF su carenza di organico, parco automezzi, mancata distribuzione vestiario e DPI”

PIZZOLO (UILTEMP FOGGIA-PUGLIA): “Confronto urgente con ARIF su carenza di organico, parco automezzi, mancata distribuzione vestiario e DPI”



“La sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità assoluta rispetto alla quale non sono ammissibili deroghe o rinvii”. A dichiararlo Enzo Pizzolo (UILTEMP FOGGIA-PUGLIA), in relazione a numerose problematiche segnalate dai lavoratori in somministrazione impiegati presso cantieri e sedi operative ARIF ubicati in provincia di Foggia.

“In questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da lavoratori in somministrazione impiegati presso i cantieri e le sedi operative ARIF ubicati in provincia di Foggia, in ordine a una serie di criticità emerse:

– Mancata distribuzione del nuovo vestiario e DPI

– Obsolescenza del parco mezzi

– Carenza di organico e di unità utilizzate sia nella fase ordinaria che nella gestione delle emergenze”, afferma Pizzolo.

“Uno stato di cose che si palesa in tutta la sua complessità soprattutto quando la “macchina” ARIF è impiegata nella gestione di situazioni di emergenza determinate da incendi e avverse condizioni meteorologiche. A Chiediamo pertanto ad ARIF un confronto urgente allo scopo di affrontare questioni che, a nostro giudizio, meritano grande attenzione e impegno”, conclude Pizzolo.