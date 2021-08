La presidente nazionale di Confesercenti nel Consiglio di Indirizzo

del premier Draghi: più voce alle istanze della Capitanata

Patrizia De Luise, presidente nazionale di Confesercenti, è stata nominata componente del Consiglio d’Indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica. Una presenza e un impegno che darà più voce e sostegno alle istanze lanciate dalla provincia di Foggia.

Il presidente Alfonso Ferrara, il direttore Franco Granata, la giunta provinciale e la Confesercenti tutta, oltre a congratularsi con la presidente De Luise – sempre vicina alla nostra provincia e alla Puglia- le augurano buon lavoro e non le faranno mancare proposte, riflessioni e documenti per consentirle di avere la più ampia visione possibile delle specifiche esigenze delle imprese del territorio e per promuovere al meglio lo sviluppo socioeconomico di prossimità.