FOGGIA – CONSIGLIO PROVINCIALE: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE E NOMINATI DUE NUOVI CONSIGLIERI

Dichiara il Presidente, Nicola Gatta. “Il passaggio amministrativo, consente alla Provincia la massima funzionalità di azione e di spesa nei vari capitoli di intervento al servizio della collettività per l’anno in corso”.

Il Consiglio Provinciale, si è riunito in videoconferenza, con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta e dei Consiglieri Provinciali: Andrea Agnelli; Mattia Luciano Azzone; Tiziana Casavecchia; Salvatore D’Arenzo; Angela Maria Lombardi; Michele Sementino; Anna Maria Torelli e del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, collegati in remoto i dirigenti dell’Ente: Rosa Lombardi; Giovanni Dattoli; Denise Decembrino; Giuseppe Cela e Angelo Iannotta.

Approvato anche l’accapo della surroga dei Consiglieri De Luca Loris Pio e Zuccaro Antonio con i neo Consiglieri Beccia Edoardo (consigliere comunale di Troia) e Selvaggio Rita (consigliera comunale di Vico del Gargano). Il Presidente Gatta ha formulato ai neo consiglieri gli auguri di buon lavoro ed ha colto l’occasione per ringraziare tutti i sindaci, il prefetto, gli attori istituzionali, gli operatori sanitari, i volontari, le forze dell’ordine e la tecnostruttura dell’Ente per l’impegno profuso durante la pandemia a tutela della salute pubblica.

Nella sua relazione il Consigliere delegato al Bilancio, Mattia Luciano Azzone in merito alla nota di aggiornamento del DUP ha evidenziato la piena coerenza con gli indirizzi dell’Ente, in linea con le priorità strategiche del Presidente Gatta e del Consiglio che sono riconducibili al miglioramento della viabilità, alla mitigazione del dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, alle scuole sicure e funzionali, al rilancio del territorio provinciale mediante: il consolidamento delle progettualità esistenti e il potenziamento di quelle in formazione avviate con il Contratto Istituzionale di Sviluppo; le progettualità proposte con “Next Generation Capitanata” per il Recovery Plan; le progettualità in materia di Contratti di Sviluppo e le iniziative afferenti i Patti Territoriali, tutte tese allo sviluppo socio – economico della comunità dauna e alla creazione di “valore pubblico”. Ha affermato che il Bilancio per il triennio 2021 – 2023 è in equilibrio e che le risultanze in pareggio per l’annualità 2021 hanno una consistenza complessiva di euro 248.891.759,51.

Nel suo intervento sul Bilancio di previsione, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha sottolineato che si tratta di un Bilancio ambizioso e che i programmi previsti sono stati quasi tutti attuati con un deciso cambio di rotta rispetto al passato finalizzato a interventi concreti. La Provincia, ha dichiarato il Presidente, ha intercettato risorse importanti per l’edilizia scolastica ed il sistema viario, compreso ponti e viadotti, ottenendo sulle progettazioni presentate i finanziamenti necessari anche per gli interventi inerenti il dissesto idrogeologico. Potenziata l’autonomia finanziaria dell’Ente con la Cosap che ha portato rilevanti entrate straordinarie per circa diciassette milioni di euro nel triennio 2019 – 2021.

Durante il corso dei lavori è intervenuto il Consigliere Michele Sementino.