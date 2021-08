LUCERA – Morto un 38enne dopo spaventoso frontale con una Porsche. Lucera in lacrime per Vito

con due feriti nel Foggiano. Sono tutte lucerine le tre persone coinvolte in un incidente stradale avvenuto oggi sulla Provinciale per Palmori. A perdere la vita è stato38enne manovale che era alla guida di un furgone che si è scontrato frontalmente con una Porsche che proveniva nel senso opposto. A bordo dell’altro veicolo viaggiava una coppia di coniugi rimasti feriti. L’uomo più lievemente, mentre la donna è stata trasportata al Policlinico di Foggia per accertamenti.