Da Foggia

“Tocca a ciascuno di noi operare per il riscatto di Foggia. Condividiamo una strategia di collaborazione interistituzionale per non lasciare la città alla mafia” L’invito di Carmeno, Costantino e Ricci, segretari di Cgil, Cisl e Uil di Foggia

“Abbiamo tutti il dovere di far rinascere Foggia. Siamo chiamati tutti ad una grande assunzione di responsabilità per segnare la strada del riscatto attraverso il lavoro, l’impegno rigoroso, la trasparenza dell’utilizzo dei fondi del PNRR che possono dare il via ad un sano processo di sviluppo. Tutti insieme, ognuno con il proprio ruolo, in una grande rete con istituzioni, organizzazioni laiche e religiose, forze sociali, associazionismo, terzo settore ed ogni singolo cittadino che non si rassegna a vivere in una città mafiosa”.

Lo affermano Maurizo Carmeno, Carla Costantino e Gianni Ricci, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Foggia, all’indomani dello scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose.

“L’ufficialità dello scioglimento per mafia è drammatica, ma sarebbe ancora più drammatica l’inerzia generale. Il cinquanta per cento dei giovani foggiani è disoccupato, subiamo la mancanza di una strategia di investimento sulla formazione e sui processi di modernità nell’agroalimentare, non riusciamo a contrastare il caporalato perché non andiamo tutti nella stessa direzione, la burocrazia ci affoga aprendo le maglie del malaffare, non abbiamo le infrastrutture essenziali, spesso viene ‘premiato’ chi non merita facendo sprofondare la città al di sotto del baratro, è stato riaperto un aeroporto ma non si sa se e quando riprenderanno i voli, manca un progetto di città che sia reale, fattibile e produttivo – puntualizzano Carmeno, Costantino e Ricci – Ora, dobbiamo impegnarci collettivamente per promuovere una idea strategia in ogni settore, non è più permesso non un avere un’idea precisa e condivisa di cosa fare per Foggia e come rilanciarla. Ora è il momento di sederci intorno ai tavoli istituzionali tutti, ma proprio tutti, e coordinare insieme il da farsi. Partendo dal lavoro per togliere linfa alle batterie criminali, investendo i finanziamenti in arrivo non i cattedrali nel deserto ma in progetti di sviluppo occupazionali. Il nostro – rilevano i segretari di Cgil, Cisl e Uil – non è un monito o una considerazione a posteriori, è un invito ufficiale al Governo e alle istituzioni locali: solo con una grande alleanza possiamo provare a dare una chance di riscatto a Foggia e ai foggiani. La legalità, la trasparenza, la meritocrazia, l’opportunità garantita a tutti non sono affatto semplici o facili, ma operare rifiutando il torbido della convenienza spicciola deve essere la nostra regola di vita, per tutti, cittadini di Foggia compresi. Ora siamo obbligatoriamente chiamati ad applicare queste regole, tutti insieme, oppure Foggia non si riprenderà mai più”.