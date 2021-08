Martin in pole davanti a Bagnaia nel Gp di Stiria

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin conquista la pole position nel Gran Premio di Stiria di MotoGP. Il pilota della Pramac Racing firma il giro più veloce in 1’22″994 e scatterà dalla prima casella nella gara di domenica. La Ducati festeggia anche per il secondo posto di Pecco Bagnaia (a 44 millesimi) e il quarto di Jack Miller, nel mezzo la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo, che si vede cancellare un giro da pole per track limits. Sesta posizione per Johann Zarco preceduto da Joan Mir, Marc Marquez è ottavo nonostante una caduta a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Continua il weekend negativo di Valentino Rossi: costretto a passare dal Q1, dove non riesce a far meglio del settimo tempo, domani partirà dalla 17esima casella della griglia di partenza.

“E’ una pista che mi piace ma non mi aspettavo di fare così bene – il commento di Martin – Ieri è stata una giornata difficile ma stamattina ho fatto un bel tempo. Ho fatto bene da solo, dopo il primo giro cancellato sapevo che c’era ancora margine ma non pensavo di fare il record della pista. Spero di lottare per il podio, dedico questa pole a mio nonno che è in ospedale e spero vada tutto bene”.

(ITALPRESS).