Da lunedì 9 agosto andranno in funzione i nuovi parchimetri nelle seguenti vie in sostituzione dei preesistenti:

PIAZZA A. MORO

VIA TIBERIO SOLIS (ORIGINAL MARINES)

VIA TIBERIO SOLIS (MONTEDORO)

VIA TIBERIO SOLIS (LONDON)

VIA T. MASSELLI – ANT. OSPEDALE

CORSO GARIBALDI (BERNINI)

CORSO GRAMSCI (BCC)

PIAZZA N. TONDI

VIA F. D’ALFONSO

VIA F. D’ALFONSO (POSTE CENTRALE)

VIA A. FRACCACRETA