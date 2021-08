SAN SEVERO – ATTENZIONE – SFALCIO DI ERBA, ISTITUITI DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI. ECCO DOVE

Istituzione divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dei veicoli, per consentire lo sfalcio dell’erba, rendendo noto il divieto, con i prescritti segnali non meno di 48ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati, nelle zone effettivamente oggetto di intervento.

– Via Sicilia, nel tratto compreso tra Via A. Vespucci fino all’incrocio di Via Leccese, per lunedì

09.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Belmonte, nel tratto compreso tra Via D. Alighieri fino all’incrocio di Via Manzoni, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via D. alighieri, nel tratto compreso tra C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via M. Tondi, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Ariosto, nel tratto compreso tra C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via M. Tondi, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via F. Petrarca, nel tratto compreso tra Via M. Tondi fino all’incrocio di C.so L. Mucci, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Tasso, nel tratto compreso tra C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via M. Tondi, per martedì

10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Foscolo, nel tratto compreso tra Via M. Tondi fino all’incrocio di C.so L. Mucci, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via G. Leopardi, nel tratto compreso tra C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via M. Tondi, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via A. Manzoni, nel tratto compreso tra Via M. Tondi fino all’incrocio di Via Sicilia, per

martedì 10.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Tolomeo, nel tratto compreso tra Via M. Tondi fino all’incrocio di C.so L. Mucci, per

mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via G. Galilei, nel tratto compreso tra Via Sicilia fino all’incrocio di Via M. Tondi, per

mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Archimede/Via Bari, nel tratto compreso tra Via C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via M.

Tondi, per mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via De Sanctis/Largo Sentierone, nel tratto compreso tra Via F. D’Alfonso fino all’incrocio di

Via Sicilia, per mercoledì 11.08.2021;

– Via Settembrini, nel tratto compreso da Via F. D’Alfonso fino all’incrocio di Via Belmonte, per

mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via A. Volta, nel tratto compreso tra C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via F. D’Alfonso, per

mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via C. Colombo, nel tratto compreso tra C.so L. Mucci fino all’incrocio di Via F. D’Alfonso,

per mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;

– Via Salza, nel tratto compreso tra Via F. D’Alfonso fino all’incrocio di Via Belmonte, per

mercoledì 11.08.2021 dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00;