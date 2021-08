SAN MARCO IN LAMIS – Strage di San Marco in Lamis. Barone: “Ogni giorno lavoriamo affinché i fratelli Luciani non vengano dimenticati”

Strage di San Marco in Lamis. Barone: “Ogni giorno lavoriamo affinché i fratelli Luciani non vengano dimenticati”









L’assessora al Welfare e consigliera del M5S Rosa Barone ha preso parte questa mattina alla commemorazione dei fratelli Luciani in occasione del quarto anniversario della strage di San marco in Lamis



“Oggi abbiamo ricordato i fratelli Luigi e Aurelio Luciani – dichiara Barone – vittime innocenti di mafia. La loro morte ha lasciato un segno profondo in tutti noi e ha portato una maggiore attenzione delle istituzioni per la Capitanata. Dal 9 agosto del 2017 nessuno ha più potuto fare finta di niente e girare la testa dall’altra parte: chiunque avrebbe potuto trovarsi quel giorno al loro posto. Dobbiamo e possiamo fare tutti di più per far cambiare questa terra: la mafia si combatte nelle scelte di tutti i giorni, avendo il coraggio di schierarsi e di diffondere la cultura della legalità. Oggi abbiamo ricordato la loro morte, ma ogni giorno lavoriamo perché i fratelli Luciani non vengano dimenticati, perché è il minimo che dobbiamo a loro e ai loro cari”.