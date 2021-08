VIESTE ULTIM’ORA, NELLA NOTTE UN ARRESTO PER L’OMICIDIO DI ANTONIO FABBIANO ED IL TENTATO OMICIDIO DI MICHELE NOTARANGELO AVVENUTI IL 25.04.2018

VIESTE (FG) : OPERAZIONE ANTIMAFIA DELLA POLIZIA DI STATO E DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Dalle prime ore dell’alba di oggi, 9 agosto 2021, anniversario della “Strage di San Marco in Lamis”, è in corso di esecuzione un’ordinanza cautelare da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato PER L’OMICIDIO DI ANTONIO FABBIANO ED IL TENTATO OMICIDIO DI MICHELE NOTARANGELO AVVENUTI IL 25.04.2018 A VIESTE (FG), emessa a seguito delle indagini svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con l’applicazione di un magistrato della Procura di Foggia.

I dettagli dell’operazione, tuttora in atto, verranno forniti nel corso di una conferenza stampa degli inquirenti con gli organi di informazione, fissata per le ore 10.30 odierne, presso la sede della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.