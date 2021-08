CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – La presentazione del libro “Il gol lo dedico a Bush”

“Il gol lo dedico a Bush” è il titolo del romanzo di Max Civili e Diego Mariottini, edito da Castelvecchi, che verrà presentato venerdì 13 agosto in piazza Municipio a Castelnuovo della Daunia alle ore 19.

La storia raccontata nel libro si sviluppa sul filo sottile che corre tra la guerra e una delle sue metafore sportive più popolari: il calcio. Un popolo spaccato che si ritrova, per qualche ora, a festeggiare una vittoria della Nazionale, fratelli abituati a odiarsi che si riversano nelle strade di Baghdad dimenticando che fino a poco prima combattevano gli uni contro gli altri.

I fatti descritti nel libro ‘Il gol lo dedico a Bush’ sono realmente accaduti nel 2007, il popolo in questione è quello iracheno, Max Civili era il corrispondente della radiotelevisione australiana SBS in Thailandia, Vietnam, Malesia e Indonesia, dove quell’anno si disputò l’Asian Cup vinta a sorpresa dall’Iraq.

Dialogherà con l’autore Silvio Di Pasqua. Nel corso della presentazione è prevista la lettura di alcuni brani del libro. L’ingresso è libero e gratuito.